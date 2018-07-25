SpaceX запустила Falcon 9 в Калифорнии

Компания SpaceX Илона Маска успешно запустила ракету Falcon 9 с космодрома в Калифорнии, сообщается в твиттере компании.

Сообщалось, что поимка обтекателя и ступени из-за сильного ветра может быть затруднена.

Однако отмечается, что первую ступень удалось спасти, несмотря на плохую погоду, она благополучно приземлилась.

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Старт привлек повышенное внимание — планируется спасти и первую ступени ракеты, и половинки обтекателя. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию старта ракеты Илона Маска Falcon 9.

Ракета доставит на орбиту очередную партию спутников Iridium. В ходе уже седьмой подобной миссии на орбите окажется еще 10 спутников, их развертка произойдет спустя час после запуска ракеты. Всего на орбиту планируется вывести 75 спутников.