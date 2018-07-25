Назначен исполняющий обязанности гендиректора НПО имени Лавочкина

Исполняющим обязанности генерального директора научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина назначен заместитель генерального директора по безопасности Харун Карчаев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Владимира Устименко.

Новое назначение последовало за информацией о том, что в отношении главы НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского было возбуждено уголовное дело. Лемешевский покинет свой пост 2 августа.

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«Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев», — сказал Устименко.

Ранее 30 июня источник сообщал, что генеральный директор НПО имени Лавочкина может покинуть свой пост. 25 июля стало известно, что на Лемешевского завели уголовное дело.