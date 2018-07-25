В центре Хруничева разработали концепцию многоразовой ракеты

В Космическом центре Хруничева завершили разработку концепции многоразовой ракеты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию по коммуникациям Центра.

Отмечается, что материалы передали в головной институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

«Материалы по многоразовой тематике переданы в ЦНИИмаш. Там должны их изучить и дать свое экспертное заключение», заявили в дирекции центра Хруничева.

Ранее стало известно, что сумма контрактов на пуски ракет «Протон-Л» достигла $1 млрд. Также ранее сообщалось, что в России могут построить лунную станцию с системой глубокого бурения.