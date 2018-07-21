Ученые рассказали об опасности зубной пасты

Ученые из Техасского университета считают, что зубная паста может вызвать сахарный диабет второго типа. Об этом сообщает журнал Chemical Research in Toxicology.

По данным исследования, диоксид титана E171, который содержится в зубной пасте, может вызывать сахарный диабет.

Реклама

Как отмечается, ученые связывают увеличение число заболеваний диабетом с массовым производством зубной пасты и косметики с содержанием E171.

При этом специалисты подтвердили свою догадку с помощью исследования на группе из 11 человек.

Согласно результатам, у восьми человек в анализах был обнаружен диоксид титана и все они болели диабетом второго типа.

В настоящее время ученые намерены провести исследование на большой группе людей.