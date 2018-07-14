В Бангладеш начали постройку второго блока АЭС «Руппур» с участием России
В Бангладеш начали постройку второго энергоблока атомной электростанции «Руппур», сообщает РИА «Новости».
Строительство проводится при участии России. АЭС «Руппур» с двумя реакторами суммарной мощности 2400 МВт строится по российскому проекту. Сооружение станции ведется в 160 км от столицы Бангладеш Дакки.
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В церемонии заливки бетона в основание будущего энергоблока приняли участие вице-премьер правительства Росии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и первый заместитель гендиректора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин.
Ранее сообщалось, что Узбекистан достиг соглашения с «Росатомом» по строительству АЭС.