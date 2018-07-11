Британка хотела высморкаться, но сломала глазницу и бросила курить

Приболевшая британка так активно сморкалась, что сломала себе левую глазницу, сообщается в журнале BMJ Case Reports. Сейчас она уже в порядке, а травма помогла ей бросить курить.

36-летняя женщина в этот момент была на работе. Прочистив нос, спустя некоторое время она почувствовала, как у нее ухудшается зрение. Еще спустя два часа из левой ноздри пошла кровь, а левый глаз распух. К этим симптомам вскоре присоединились боли в левой части головы и шеи. После этого женщина отправилась к врачу.

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Компьютерная томография выявила перелом левой глазницы. Сами по себе такие переломы не редкость, однако они обычно происходят из-за сильного удара в лицо, отмечают авторы статьи. Одна из костей в нижней части глазницы действительно настолько тонкая, что ее можно сломать случайно. Однако женщина сломала и соседнюю кость, куда более толстую и крепкую.

Врачи отмечают, что очень редко пациенты, сморкаясь, умудряются ломать себе кости. Случай женщины они отчасти связывают с ее пристрастием к сигаретам — курение влияет на давление в пазухах носа, что могло повысить вероятность перелома. Кроме того, возможно, у нее изначально были слабые кости. В итоге высмаркивание оказалось по силе равно удару в лицо.

Получив необходимую помощь, обезболивающие препараты и антибиотики, женщина на следующий день покинула больницу. Зрение восстановилось, перелом успешно срастается. О неудачной прочистке носа пациентке напоминают только боли в левой части головы. Кроме того, после этого случая она решила отказаться от курения.