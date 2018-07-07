США впервые опубликовали кадры двухсот ядерных взрывов

Ливерморская национальная лаборатоория им. Э. Лоуренса выложила в интернет множество ранее не публиковавшихся кадров. на которых запечатлены испытания ядерных зарядов, проводившиеся в разные годы в США. Проектом по оцифровке уже пятый год занимается сотрудник лаборатории Грегг Сприггс, который находит старые кинопленки, восстанавливает их и оцифровывает.

«Мы знаем, что это пленки находятся на грани разрушения, до того состояния, что они станут бесполезными», — пояснил Сприггс. В новой партии ученые оцифровали и выложили еще 210 записей испытаний, проведенных в 1945-62 годах.

В основном на этих кадрах запечатлены взрывы, произведенные в акватории Тихого океана и в пустыне Невада. По оценкам Сприггса, всего в разные годы было снято около 10 тыс. пленок, из которых лишь 4200 отсканированы к настоящему времени.