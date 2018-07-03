Гендиректор РКК «Энергия» написал заявление об уходе по своему желанию

Представители госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, передает РИА «Новости».

«Сегодня генеральный директор РКК «Энергия» В.Л. Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию и покинет свой пост 3 августа 2018 года», — сообщили в Роскосмосе.

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Ранее источник в ракетно-космической области сообщил, что в ближайшее время свой пост может покинуть генеральный директор Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина Сергей Лемешевский.

В мае сообщалось, что отсутствие импортных компонентов сказывается на сроках запуска российских космических миссий.