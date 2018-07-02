Ученые: 97% людей неправильно моют руки при готовке мяса

До 100% людей моют руки во время приготовления мяса неправильно, уверены исследователи из Министерства сельского хозяйства США. Исследование, подтверждающее этот тезис, было опубликовано на сайте министерства.

В исследовании приняли участие 383 добровольца. В ходе эксперимента они должны были приготовить бургеры из индейки и салат. Чтобы измерить уровень загрязнения, мясо было обработано безопасным для человека вирусом — бактериофагом MS2. Как оказалось, 97% участников моют руки с нарушением рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний.

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Рекомендации весьма просты — намочить руки, нанести на них мыло и мыть в течение как минимум 20 секунд, после чего вытереть. Однако 79,5% не соблюдали временные рамки, а многие не мочили руки перед мытьем или не сушили после.

В итоге почти половина участников занесла вирус в контейнеры для специй, использованные при готовке, а 11% «заразили» ручки холодильника и водопроводные краны. 5% занесли вирус в салат. И, если в мясе патогены могут погибнуть при достаточной его прожарке, в салате они останутся и попадут в организм того, кто его съест.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно почти 130 тыс. американцев попадают в больницы с пищевым отравлением. Специалисты министерства готовят обучающее видео, которое поможет научиться правильно мыть руки и избежать отравления.