Источник: гендиректор НПО им. Лавочкина может покинуть пост

По словам источника в ракетно-космической области, в ближайшее время свой пост может покинуть генеральный директор Научно-производственного объединениея им. С.А. Лавочкина Сергей Лемешевский, передает РИА «Новости».

«Официально о смене руководителя НПО им. Лавочкина будет объявлено на следующей неделе», — сказал источник.

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Официальный представитель государственной корпорации Роскосмос Владимир Устименко на вопрос о возможной отставке Лемешевского ответил, что в данный момент не располагает такой информацией.

«У меня такой официальной информации на сегодняшний момент нет», — сказал Устименко.

Отмечается, что сам источник, в свою очередь, затруднился назвать следующего кандидата на должность руководителя НПО, который может быть назначен после Лемешевского.