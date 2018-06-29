Правительство разделило организации между министерствами просвещения и науки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее перечни организаций, которые будут подведомственны министерству просвещения и министерству науки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В ведение министерства науки и высшего образования вошли институты и научные центры РАН, другие исследовательские институты, несколько организаций РАО, а также ряд дошкольных учреждений. Министерству просвещения будут подчиняться школы, а также ряд центров и институтов РАО.

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Документ также включает в ведение Роспотребнадзора центры и институты, которые занимаются оценкой образования и педагогическими измерениями.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что учреждения ФАНО не станут передавать министерству просвещения.