С начала учебного года уроки шахмат станут обязательными еще в 75 школах Москвы, сообщил первый вице-президент Шахматной федерации столицы Никита Ким, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сейчас проект «Шахматы в школе» реализуется в 326 московских школах. В новом учебном году еще в 75 школах Москвы стартуют занятия по шахматам в рамках третьего часа физкультуры. Уроки будут проходить в начальных классах», — сказал Ким.

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По его словам, с 2015 года более 1,2 тысяч школьных учителей прошли переподготовку для преподавания в школах шахмат.

«Мы с самого начала приняли решение, что шахматы должны преподавать не профессиональные шахматисты, а те, кто разбирается в детях. Теперь родители довольны, дети счастливы», — добавил он.

Ким также поблагодарил за поддержку проекта департамент образования Москвы.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Федерации шахмат России поддержал кандидатуру Аркадия Дворковича на предстоящих выборах главы Международной шахматной федерации.