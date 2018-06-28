В Роскосмосе рассказали, когда завершатся испытания ракет «Ангара»

Летные испытания семейства новейших ракет-носителей российского производства «Ангара» завершатся после шести пусков. Об этом заявил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов, передает РИА «Новости».

Первые два пуска семейства ракет «Ангара» произвели в 2014 году. Тогда была испытана сначала легкая версия ракеты, а затем — тяжелая.

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«Нам допущено только шесть ракет для летных испытаний», — заявил Севастьянов.

По его словам, три пуска пройдут с космодрома «Восточный», еще три — с космодрома «Плесецк».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что производство ракет-носителей «Протон» прекратится после того, как все заключенные контракты на них будут выполнены.