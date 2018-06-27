Умер Владимир Успенский
В Москве в возрасте 87 лет скончался математик, лингвист и профессор МГУ им. М.Ломоносова Владимир Успенский. Об этом сообщается на сайте его кафедры.
По данным агентства городских новостей «Москва», о кончине Успенского рассказал источник на кафедре теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ.
«К сожалению, он умер сегодня (27.06) в Москве», — заявил источник.
Он добавил, что Успенский долго болел, и уточнил, что о похоронах будет сообщено позднее.
Владимир Успенский является одним из тех, кто организовал Отделение структурной лингвистики на филфаке МГУ. Помимо научной работы, Успенский писал художественные произведения в жанре мемуарной прозы. Также Успенский инициировал проведение реформы лингвистического образования в России.