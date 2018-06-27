Умер Владимир Успенский

В Москве в возрасте 87 лет скончался математик, лингвист и профессор МГУ им. М.Ломоносова Владимир Успенский. Об этом сообщается на сайте его кафедры.

По данным агентства городских новостей «Москва», о кончине Успенского рассказал источник на кафедре теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ.

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«К сожалению, он умер сегодня (27.06) в Москве», — заявил источник.

Он добавил, что Успенский долго болел, и уточнил, что о похоронах будет сообщено позднее.

Владимир Успенский является одним из тех, кто организовал Отделение структурной лингвистики на филфаке МГУ. Помимо научной работы, Успенский писал художественные произведения в жанре мемуарной прозы. Также Успенский инициировал проведение реформы лингвистического образования в России.