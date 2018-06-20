В Британии могут возбудить уголовное дело после смерти 456 пациентов

В Великобритании более 450 пациентов больницы Госпорт умерли из-за неправильно выписанных препаратов, сообщает «Би-би-си».

Согласно отчету национальной службы здравоохранения Великобритании (НСЗ), в период с 1989 по 2000 год в отношении многих пациентов была зафиксирована врачебная халатность. В больнице Госпорт Вар Мемориал практиковали назначение критической дозы лекарств, даже в тех случаях, когда это не было клинически оправдано. Назначенные болеутоляющие оказались слишком сильными.

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Независимая комиссия сообщила, что анальгетики могли стать причиной смерти еще 200 пациентов, однако документы по ним пропали.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что глубоко обеспокоена произошедшим в Госпорте и принесла свои извинения семьям пострадавших.

Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант заверил, что отчет НСЗ будет тщательно изучен. Также будет принято решение о том, «нужно ли выдвигать уголовные обвинения».

Ранее сообщалось, что популярный в Великобритании в середине 20 века тест на беременность мог стать причиной тысяч врожденных уродств у детей.