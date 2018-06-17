Во Франции установили памятную доску Гагарину

На острове Бендор открыли мемориальную доску первому космонавту Юрию Гагарину. Об этом пишет Var-Matin.

По данным издания, Гагарин отдыхал на этом острове в течении нескольких дней, поэтому на нем было решено установить мемориальную доску в память о космонавте.

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Как отмечается, доска с именем Гагарина была размещена на набережной небольшого порта Сен-Пьер де Эмбис.

Ранее сообщалось, что в палестинском городе Вифлеем установили памятник первому космонавту Юрию Гагарину.

Как отмечалось, бюст Гагарина в гермошлеме установлен рядом со входом в Храм Рождества.