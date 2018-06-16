Ученые выяснили, почему люди любят вредную еду

Ученые из Йельского университета выяснили, что вредная, но вкусная еда с обилием углеводов и жиров способна «включать» систему вознаграждения мозга. Об этом пишет Medical Daily.

Эксперты провели исследование, в ходе которого демонстрировали людям фотографии различных закусок, преимущественно с большим содержанием жиров, сахара и углеводов.

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Согласно результатам исследования, вид вредной еды включает в центре вознаграждения мозга гораздо больше нейронов, чем любой другой вариант.

По мнению ученых, данная реакция обусловлена тем, что подобная еда появилась сравнительно недавно и люди пока что не могут спокойно реагировать на нее.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что предпочтения в еде определяются генетически.