Исследование: религиозность продлевает жизнь

Религиозность продлевает жизнь, выяснили американские исследователи из Университета штата Огайо. Результаты были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Ученые проанализировали данные о 1100 жителях 42 крупных городов США. Даже после поправок на пол, социальный статус и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни, оказалось, что религиозные люди в среднем жили на 3,8 года дольше.

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Частично такие результаты объяснялись тем, что религиозные люди чаще занимались волонтерством и были членами различных общественных организаций. Однако дальнейший анализ показал, что разница в продолжительности жизни зависит и от того, как в населенном пункте относятся к неверующим. Так, в религиозных городах, где соответствие социальным нормам было важно, она была максимальна. Там же, где соответствовать социальным нормам было необязательно, разница в продолжительности жизни исчезала.

Исследователи подчеркивают, что результаты исследования предварительные и пока неясно — оказывает ли религиозность положительное влияние на здоровье или же люди с хорошим здоровьем более склонны обращаться к религии.