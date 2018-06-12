Умер Яков Бранд

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Скончался известный столичный кардиохирург, руководитель отделения неотложной коронарной хирургии НИИ им. Склифосовского Яков Бранд. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, Бранд скончался во вторник, 12 июня, ему было 63 года. Предварительная причина — сердечно-сосудистая недостаточность.

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По данным издания, проблемы со здоровьем у кардиохирурга появились некоторое время назад. Он наблюдался в своем же институте, а 30 мая был госпитализирован. Утром 12 июня он скончался в НИИ Склифосовского.

Якоб Бранд — заслуженный врач России, лауреат Государственной премии. Он также вел телепередачи «Без рецепта» и «Кома».