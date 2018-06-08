Эрдоган заявил о планах отправить в космос первого турецкого астронавта

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах развивать космическую программу страны вплоть до отправки в космос первого турецкого астронавта, передает РИА «Новости».

Об этом турецкий президент заявил в ходе выступления перед активистами молодежных организаций.

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«Сейчас мы начали работу, связанную с космическими исследованиями, и, прежде всего, по запуску в космос спутников. Поскольку этот период начался, то теперь, возможно именно с вами, нашей молодежью, мы дойдем до той точки, когда сможем отправить в космос астронавта», — отметил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил о возможности снятия режима чрезвычайного положения в Турции, введенного в 2016 году.