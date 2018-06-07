Астрономы предупредили о магнитной буре первого уровня в конце июня

Магнитная буря первого уровня G1 разыграется над Землей 28 июня, 27 и 29 июня магнитосфера будет возбужденной, передает РИА «Новости» прогноз лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Магнитные бури, которые классифицируются как события уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым сбоям в энергетических системах, а также оказывать небольшое воздействие на системы управления космическими аппаратами. Также в этом случае могут наблюдаться полярные сияния на высоких широтах от 60 градусов и выше.

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Предыдущие магнитные возмущения происходили 2 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная в текущем году буря была зафиксирована в апреле.

Ранее ученые спрогнозировали магнитную бурю второго уровня по пятибалльной шкале на Земле в середине мая.