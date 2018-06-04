В Таиланде кит съел 80 пластиковых пакетов и умер

В Таиланде погиб кит, проглотивший 80 пластиковых пакетов. О мучительной смерти животного Департамент морских и прибрежных ресурсов сообщил на своей странице в Facebook.

Гринда (млекопитающее из отряда китообразных) была найдена едва живой в канале на границе с Малайзией. Перевезти животное в другое место было нельзя, поэтому спасатели установили над ним зонтики и ограничительные буйки — иначе ослабленного кита могло унести волной. Ветеринары почти неделю пытались спасти животное, но оно погибло. При вскрытии ветеринары обнаружили в желудке гринды 80 пластиковых пакетов массой 8 кг. Перед смертью его стошнило еще пятью пакетами.

Таиланд входит в число самых активных потребителей пластиковых пакетов. Ежегодно около 300 морских животных, включая черепах и дельфинов, гибнут из-за того, что проглатывают пакеты, отмечают морские биологи.