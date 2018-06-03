С МКС на Землю вернулись один российский космонавт и два американских

В степи Казахстана, недалеко от города Жезказган приземлилась спускаемая капсула корабля «Союз МС-07» с тремя членами экипажа МКС, сообщили в подмосковном Центре управления полетами, передает РИА «Новости».

В капсуле на Землю вернулись российский космонавт, Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. После того, как «Союз МС-07» отстыковался от Международной космической станции свою работу начала длительная экспедиция МКС-56 во главе с американским астронавтом Эндрю Фойстелом.

Корабль отстыковался от МКС в 12.16 мск, двигательная установка включилась на торможение в 14.48 мск, в 15.17 мск корабль вошел в плотные слои атмосферы, через девять минут, в 15.26 мск была дана команда на открытие основного парашюта.