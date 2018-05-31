В Институте космических исследований РАН выбран новый директор

Новым директором Института космических исследований РАН стал заведующий отделом физики космической плазмы Анатолий Петрукович. Об этом сообщается на сайте института.

В выборах участвовали два кандидата, предложенные прежним директором института академиком Львом Зеленым: кроме Анатолия Петруковича на пост главы ИКИ претендовал профессор РАН Александр Лутовинов. За него проголосовали 43,5% сотрудников института, за Петруковича же — 56,5%. Сам Зеленый в выборах не участвовал.

«Считать избранным на должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) кандидата - Петруковича Анатолия Алексеевича как получившего более половины голосов работников, принявших участие в голосовании», — говорится в сообщении на сайте института.