Американская фотомодель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян стала соавтором научной статьи вместе с создателем протокола биткойна Сатоси Накамото и американским биохимиком из Массачусетсткого технологического университета Томасом Плюскалем. Статья, посвященная проблемам электронной коммерции, была опубликована в журнале Drug Designing & Intellectual Properties International Journal.

В интервью изданию Retraction Watch Плюскаль признался, что использовал для создания статьи программу SCIgen, создающую правильные с точки зрения грамматики, но бессмысленные по содержанию тексты. Так, в статье отмечается, что ее авторы показали, что электронную коммерцию можно сделать кэшируемой, семантической и клиент-серверной, но то же верно и для вакуумных ламп. Плюскаль отмечает, что пытался опубликовать статью в разных журналах, но они отклоняли работу. Drug Designing & Intellectual Properties International Journal завершил рецензирование статьи за четыре дня и даже не потребовал никаких правок, так что теперь, иронизирует Плюскаль, он рекомендует этот журнал всем своим коллегам, особенно тем, которые используют SCIgen.

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Неизвестно, знает ли сама телезвезда о том, что теперь является соавтором научной статьи. Также ее имя оказалось и в списке использованной в статье литературы — в работе, датированной 1980 годом.

Ранее несколько научных журналов опубликовали статью о мидихлорианах — вымышленной форме жизни из вселенной «Звездных войн».