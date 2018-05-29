Умер Йенс Скоу

В Дании в возрасте 99 лет скончался ученый Йенс Кристиан Скоу, который в 1997 году стал лауреатом Нобелевской премии по химии. Об этом говорится в заявлении на сайте Орхусского университета.

Как отмечается, датский химик умер 28 мая, не дожив до 100-летия пять месяцев. Он получил премию после того, как открыл натрий- калиевую аденозинтрифосфатазу, встречающуюся в клетках животных и необходимую для переноса энергии. Его открытие имело большое значение для здравоохранения.

Согласно заявлению, Скоу работал, несмотря на преклонный возраст: его последняя статья была опубликована в 2015 году.