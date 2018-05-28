Китай предложил пользоваться своей космической станцией всем странам ООН

Китайские власти призвали к сотрудничеству в собственной космической программе все страны, которые входят в ООН. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на постоянного представителя Китая при международных организациях в Вене Ши Джунцзюаня.

«Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны, независимо от их размера и уровня технического развития, могут сотрудничать на равной основе», — сказал Ши Джунцзюань.

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Он также подчеркнул, что Китай, как развивающаяся страна, может оказать помощь другим развивающимся странам в создании космического потенциала и развитии космической техники.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай договорились о совместном исследовании Луны.