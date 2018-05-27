Миллиардер Ричард Брэнсон решил стать «космическим туристом»

Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон заявил, что планирует стать первым космическим туристом. Об этом пишет The Independent.

«Я собираюсь пройти полный курс подготовки, так что мое тело должно нормально справиться, когда я отправлюсь в космос», — сказал Брэнсон.

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По его словам, в ближайшее время состоится запуск космического корабля Virgin Galactic SpaceShipTwo, который предназначен для космических туристов.

Он также отметил, что уже начал подготовку к полету и работает над своей физической формой.

В 2016 году компания Virgin заявила об успешном полете своего космоплана.