Ученые выяснили, почему у птиц нет зубов

Отсутствие зубов у птиц могло стать побочным эффектом от уменьшения периода инкубации яиц, считают ученые из Боннского университета в Германии. Свою теорию они изложили в журнале Biology Letters.

Предыдущие исследования предполагали, что исчезновение зубов в процессе эволюции от динозавров могло дать птицам преимущества в полете. Однако такая версия не объясняет, почему зубы исчезли и у нелетающих динозавров. Проанализировав инкубационные периоды у динозавров и птиц, ученые обратили внимание, что динозавры вылуплялись из яиц спустя несколько месяцев, в то время как птицам для этого достаточно нескольких недель.

Процесс формирования зубов занимал более половины инкубационного периода, поясняют исследователи. Его сокращение за счет исчезновения зубов позволило увеличить шансы особи на выживание, считают исследователи. Однако они отмечают, что их предположение не объясняет, почему, например, у черепах инкубационный период все еще остается довольно долгим.