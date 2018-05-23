Францию заполонили полуметровые хищные черви

Францию наводнили хищные гигантские черви рода Bipalium, питающиеся дождевыми червями и способные нанести серьезный урон сельскому хозяйству, выяснили французские биологи. Об открытии они рассказали в журнале PeerJ.

Биолог Жан-Лу Жюстин, профессор Национального музея естественной истории в Париже, получил фото червя с лопатоподобной головой от натуралиста-любителя Пьера Гроса, то был поражен — эти черви совершенно не характерны для Франции. После этого Жюстин получил от Гроса еще несколько снимков гигантских червей других видов и предположил, что Грос его разыгрывает, привозя червей из других регионов и фотографируя их у себя в саду. Вместе с коллегами Жюстин обратился к населению Франции с просьбой сообщить, попадались ли им гигантские черви с плоскими головами.

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Оказалось, что французы замечали их еще с 1990-х, но не знали, что встретились с чем-то необычным. Всего ученые получили более сотни свидетельств, в основном с юга страны, где лето влажное, а зима не слишком холодная. Нескольким наблюдателям удалось поймать червей и прислать ученым. В руки ученых попали экземпляры трех видов, в том числе Bipalium kewense, вырастающий длиной более полуметра.

Черви рода Bipalium живут во влажной почве, охотясь на дождевых червей, улиток, слизней, насекомых. Чтобы обездвижить жертву, они используют токсин тетродотоксин, способный привести к смерти от паралича дыхательных мышц. Черви наносят косвенный ущерб сельскому хозяйству — из-за того, что они истребляют дождевых червей, в Ирландии и Шотландии урожаи в пострадавших районах сократились на 6%.

Ученые поражены тем, как долго появление этих червей во Франции оставалось незамеченным. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству страны, пока неизвестен.