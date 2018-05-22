В Калифорнии стартовала Falcon 9 с пятью спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в Калифорнии с пятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT и двумя спутниками GRACE.

Трансляция запуска ведется на сайте компании SpaceX.

Старт ракеты-носителя произошел с космодрома Ванденберг.

11 мая ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX произвела успешный старт с космодрома во Флориде с первым спутником для Бангладеш.

Старт обновленной Falcon-9 произошел в 23.14 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты-носителя для возвращения на Землю и дальнейшего использования. Она произвела успешную посадку на платформе в Атлантическом океане.