Ученые: чем меньше плотность населения, тем счастливее люди

На ощущение счастья у людей влияет плотность населения в городе или деревне — чем она выше, тем само население несчастнее, выяснили канадские исследователи из Ванкуверской школы экономики. Результаты исследования были опубликованы на сайте Национального бюро экономических исследований США.

Исследователи опросили более 400 тыс. человек, получив данные о людях из всех регионов страны. Как оказалось, чем выше была плотность населения на той или иной территории, тем несчастнее были ее жители. В целом, в 20% областей, населенных самыми несчастными людьми, плотность населения была в восемь раз выше, чем в 20% областей, где жили самые счастливые люди. Кроме того, счастливые люди тратили меньше времени на дорогу до работы и меньше платили за жилье. Также они чаще посещали церковь и испытывали чувство причастности к своим сообществам.

Средние уровни доходов, безработицы и образования существенной роли не играли. Полученные данные согласуются с результатами аналогичного исследования, проведенного в США: чем дальше люди живут от крупных городов, тем счастливее себя ощущают. Исследователи подчеркивают, что их работа не выявляет причинно-следственные связи — если несчастный горожанин переедет в деревню, вряд ли это сделает его счастливее.