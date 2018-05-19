Ученые рассказали о вреде позднего отхода ко сну

Шотландские ученые выяснили, как привычка поздно ложиться спать может повлиять на здоровье человека. Об этом сообщает журнал The Lancet.

Как отмечается, специалисты провели исследования среди 90 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет.

По данным ученых, у респондентов, которые бодрствуют ночью, риск появления биполярного расстройства был на 11% выше, чем у тех, кто спит по режиму.

Реклама

При этом 6% из них оказались склонны к депрессивным состояниям и чаще испытывали чувство одиночества.

Ранее сообщалось, что исследователи рассказали о лечении депрессии с помощью депривации сна.

Как отмечалось, лишение сна помогает вылечиться от депрессии в 50% случаев.