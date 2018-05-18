Самый крупный телескоп России получил новое зеркало

<img src="">

В Специальной астрофизической обсерватории РАН 18 мая завершилась операция по замене главного зеркала 6-метрового телескопа – самого крупного оптического телескопа в России и Евразии. Старое зеркало, проработавшее на телескопе почти 40 лет, было извлечено из оправы. Вместо него было установлено зеркало, привезенное в обсерваторию три месяца назад после реконструкции на Лыткаринском заводе оптического стекла в Подмосковье.

Работа по переполировке зеркала была завершена минувшей осенью, и 3 ноября оно было торжественно передано Российской академии наук. Теперь специалистам предстоит провести перенастройку 60 механических разгрузок, на которых покоится зеркало, нанесение отражающего покрытия с помощью специальной вакуумной установки, находящейся в башне БТА, а также высокоточных измерений качества поверхности.

«В результате реконструкции качество изображения, получаемого на телескопе БТА, улучшится на 30%. Астрономические наблюдения на обновленном телескопе планируется начать в сентябре», — сообщила заведующая отделом научной информации и внешних связей обсерватории Екатерина Филиппова.