В Москве появится суперполумесяц
В небе над Москвой 17 и 18 мая можно будет наблюдать суперполумесяц, передает агентство городских новостей «Москва».
«При условии ясной погоды можно будет наблюдать на небе суперполумесяц. Серп молодой Луны будет казаться очень большим и ярким, потому что 18 мая в 00:07 по московскому времени Луна пройдет точку перигея — то есть окажется на наименьшем расстоянии от Земли. Это сделает наш спутник на 5% больше в диаметре и почти на 11% ярче», — сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Отмечается, что помимо большого серпа молодой Луны можно будет увидеть пепельный свет внутри лунного полумесяца. Свечение неосвещенной прямым солнечным светом поверхности Луны образуется солнечным светом, рассеянным Землей, а затем вторично отраженным Луной на Землю.
«К суперполумесяцу на небе присоединится Венера. Наблюдать небесный дуэт можно невооруженным глазом до 23:00, после чего оба светила скроются за горизонт», — заключили в пресс-службе.
Ранее москвичей предупредили о желтом уровне опасности.