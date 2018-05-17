Россия поможет Китаю с созданием центра реабилитации космонавтов

Официальный представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский заявил, что российские ученые помогут с созданием на территории Китая международного реабилитационного центра космонавтов, передает его слова РИА «Новости».

В создании центра также будут принимать участие США и страны Европы. Предполагается, что российская сторона также поможет с созданием объектов инфраструктуры, которая связана с развитием космической медицины и биологии.

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«ИМБП готов совместно с китайской стороной в городе Санья провинции Хайнань создать центр реабилитации для космонавтов, а вместе с китайскими заинтересованными организациями и специалистами разработать средства и методы реабилитации», — сказал Белаковский.

Он добавил, что реабилитационный центр предназначен для послеполетного восстановления космонавтов, а также для отдыха космонавтов-ветеранов. По его словам, за участие в проекте Китай готов бесплатно размещать российских космонавтов в центре.

Белаковский подчеркнул, что на данный момент состоялось несколько переговоров между Россией и Китаем по этому проекту.

Ранее генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что надеется на большее число совместных проектов с Россией.