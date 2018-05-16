Огромного «волосатого монстра» выбросило на берег на Филиппинах

На Филиппинах на берег города Сан-Антонио волной выбросило похожего на «волосатое морское чудовище» глобстера — биомассу, не напоминающую ни одно известное живое существо. О необычной находке сообщает издание The Independent.

Шестиметрового дурно пахнущего «монстра», покрытого чем-то, напоминающим волосы, обнаружили местные жители. Его запах оказался необычайно мерзким даже для специалистов, которые приехали взять пробы, чтобы установить видовую принадлежность существа. Теперь предстоит уничтожить разлагающуюся тушу.

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Исследователи предполагают, что имеют дело с китом, но до получения результатов анализа нельзя сказать об этом с полной уверенностью. Так, одно из подобных выброшенных на берег существ считалось дюгонем, но последующий анализ выявил, что это кит.

Местные жители же уверены: глобстер — это предзнаменование чего-то ужасного, надвигающегося на них. По их мнению, его появление говорит о приближающемся землетрясении.