Гнезда шимпанзе оказались чище человеческих постелей

В гнездах шимпанзе меньше бактерий, чем в человеческих постелях, выяснили американские исследователи. О результатах исследования они рассказали в статье в журнале Royal Society Open Science.

Исследователи изучили 41 гнездо шимпанзе в Танзании, взяв пробы с мест, где те спали. Бактериальная флора отличалась от той, что можно найти в постели человека и была разнообразнее, в нее также входили микроорганизмы, характерные для деревьев — именно на них располагаются гнезда шимпанзе. Однако из всех обнаруженных бактерий количество фекальных, оральных и кожных составило лишь 3,5% от общего числа. Для сравнения, в постели человека они составляют более трети. Также они обнаружили всего четырех паразитов, все из которых не представляли опасности для шимпанзе.

«Мы создали среду, в которой наш контакт с почвой и окружающей средой практически пропал, и оказались окружены микробами, в основном селящимися в нашем теле. Аналогично обстоят дела и с насекомыми. В гнездах шимпанзе нет насекомых, которые бы могли жить с ними, в человеческих же домах обитает множество насекомых, приспособившихся к жизни внутри», — подводят итог авторы работы.