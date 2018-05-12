В Рособрнадзоре предложили ввести цифровую аккредитацию вузов

В Рособрнадзоре заявили, что планируют перейти на систему цифровой аккредитации вузовских программ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рособрнадзор со следующего года планирует перейти на цифровую аккредитацию вузовских программ, позволяющую отказаться от запросов документов. Технология уже разработана и была успешно опробована в этом году при проведении аккредитации программ РАНХиГС», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России планируют разделить на два ведомства — Министерство образования и Министерство науки, а также ликвидировать Федеральное агентство научных организаций. Также ранее в Госдуме назвали кандидатов на пост министра образования.