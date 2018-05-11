Роскосмос против переноса миссии Луна-25 на 2021 год

Совет по космосу РАН не стал рекомендовать Роскосмосу перенос запуска миссии Луна-25 на 2021 год. Соответствующий пункт был исключен из решения Совета по космосу, передает корреспондент «Газеты.Ru».

С предложением ученых о переносе не согласился Михаил Хайлов, заместитель генерального директора Роскосмоса по автоматическим космическим комплексам, присутствовавший на совещании.

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Ранее ученые рекомендовали Роскосмосу перенести запуск на июнь-октябрь 2021 года в связи с плохими баллистическими условиями в 2019-2020 годах, не позволяющими существующему ракетоносителю осуществить надежный запуск до Луны, а также в связи с неготовностью отдельных приборов.

«Не понимаю, почему этот вопрос выносится? С кем вы согласовывали этот вопрос? Я как госзаказчик возражаю, пусть будут завершены согласования и все проработки», — заявил Михаил Хайлов на заседании совета по науке.