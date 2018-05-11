Врачи вырастили женщине новое ухо на ее предплечье

Американские хирурги пересадили женщине-солдату новое ухо, выращенное на ее собственном предплечье. Об успешной операции сообщается на сайте Армии США.

Два года назад молодая военная Шамика Баррэдж попала в автомобильную аварию, в которой чудом выжила и получила множество травм, в том числе потеряла левое ухо. Вместо установки протеза хирурги решили вырастить для девушки новое ухо из ее собственных тканей.

Использовав ткани, взятые из хрящевой части ребра, врачи сформировали «заготовку», которую поместили на предплечье пациентки — новому уху перед пересадкой предстояло обрасти кровеносными сосудами. После операции по пересадке девушка не испытывает проблем со слухом. По мнению врачей, через несколько лет, когда шрамы уменьшатся, новое ухо будет неотличимо от прежнего.