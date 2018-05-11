Источник: Минобрнауки разделят на два ведомства

Минобрнауки России будет разделено на Министерство образования и Министерство науки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

По его словам, Министерству науки будут переданы функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО), сама структура ФАНО будет ликвидирована.

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«Структура ФАНО должна быть ликвидирована, принято такое решение», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки признали непригодными около 30% школьных учебников. Также ранее в Министерстве прокомментировали предложение главы РАН об отмене Единого государственного экзамена.