Производитель спутников ГЛОНАСС пообещал избавиться от 90% иностранных деталей

Генеральный директор предприятия-производителя навигационных спутников ГЛОНАСС «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов рассказал о планах сократить до 10% количество иностранных деталей в аппаратах, передает РИА «Новости».

«Роскосмосом разработана и предприятиями отрасли выполняется программа импортозамещения, по которой к 2022 году в космических аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10% иностранных комплектующих», — сказал Тестоедов.

Реклама

Он подчеркнул, что доля отечественных деталей в спутниках на данный момент составляет более 60%.

«Мы выйдем на полное импортозамещение позже, чем планировалось изначально, но самое главное, что это системно разработанный Роскосмосом путь. В сумме путь от начала до конца займёт лет 10. Но этот путь надо пройти», — добавил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия с 2018 года прекращает госфинансирование акционерного общества ГЛОНАСС.