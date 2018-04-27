Уральский идол оказался древнейшим изображением дьявола

Ученые подтвердили возраст Большого Шигирского идола, считающегося древнейшей в мире сохранившейся скульптурой — ему действительно более 11 тыс. лет. Это делает идола самым древним изображением злых духов или дьявола, предполагают ученые. Об исследовании авторы работы рассказали в журнале Antiquity.

Деревянная скульптура была найдена на Урале во второй половине XIX века. Изначально ее высота составляла 5,3 м, но впоследствии нижняя часть была утрачена. Сейчас высота идола составляет 3,4 м. Туловище идола со всех сторон покрыто резным геометрическим орнаментом. Помимо орнамента на широких плоскостях идола вырезаны лица — личины.

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Споры о возрасте скульптуры велись более века. По мнению исследователей, она могла относиться как к неолиту (4-5 тыс. лет до н. э.), так и к раннему железному веку (1000 лет до н. э.). В 1997 году был проведен радиоуглеродный анализ проб из внутренних слоев древесины. На основе полученных данных ученые установили, что скульптуре около восьми тысяч лет. Однако многие специалисты усомнились в столь древнем возрасте идола. В 2015 году специалисты из Германии провели новый, более точный анализ, в числе прочего включавший изучение скульптуры под микроскопом с целью установить, какие оружия применялись при ее изготовлении. После этого они выдвинули новую версию — по их подсчетам, идолу должно быть не менее 11 тыс. лет.

В новом исследовании немецкие археологи подтвердили результаты коллег. Также взяв образцы из внутренних слоев древесины, они проанализировали их с помощью ускорительной масс-спектрометрии (метода, основанного на определении отношения массы к заряду ионов). Результаты анализа совпали с полученными ранее данными — возраст скульптуры составляет около 11 тыс. лет.

Кроме того, исследователи обнаружили на ней еще одну личину. По их мнению, личины могли олицетворять демонов, а сама скульптура — использоваться в ритуалах или для отпугивания людей от определенных территорий.