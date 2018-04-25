С космодрома Плесец стартовала ракета «Рокот» со спутником Sentinel-3B

На космодроме Плесецк был произведен пуск российской ракеты «Рокот» с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B. Онлайн-трансляцию пуска ведет сайт Европейского космического агентства.

Ожидается, что связка из разгонного блока «Бриз-КМ» и самого спутника выйдет на промежуточную орбиту в 21.03 мск, а сам спутник должен быть выведен на расчетную орбиту в 22.17.

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На орбите спутник присоединится к спутнику Sentinel-3A, который был запущен 16 февраля 2016 года.

При помощи данных спутников возможно измерять морскую биопродуктивность, загрязнение океанов, изменение уровня моря и температуру на поверхности океанов для прогноза погоды.