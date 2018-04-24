В Иране найдена мумия предпоследнего шаха

В Иране на месте захоронения предпоследнего Шаха Резы Пехлеви найдена мумия. Предположительно, это тело самого шаха, местонахождение которого ранее не было известно. О находке сообщает издание Iran Front Page.

Останки были найдены во время реконструкции мемориального комплекса Шах-Абдул-Азим в городе Рей. Реза Пехлеви отрекся от престола и в 1944-м году умер в изгнании в Южной Африке. В 1950-м году его сын, Мохаммед Реза Пехлеви, построил неподалеку от мемориального комплекса году мавзолей Резы Пехлеви, но в 1980-м году, после исламской революции, он был разрушен. Само же тело найдено не было — считалось, что его в 1979-м году забрал сын шаха.

По мнению главы Совета по культурному наследию Тегерана Хассана Халилабади, мумия может быть телом покойного шаха. Само тело будет перезахоронено после того, как его изучат эксперты. Внук шаха, ныне проживающий в США наследный принц Реза Пехлеви, в Твиттере велел Ирану «ничего не скрывать».