Умер российский ученый-математик Геннадий Леонов

В Санкт-Петербурге скончался российский ученик-математик, декан матмеха СПбГУ Геннадий Леонов. Об этом сообщается на сайте университета.

«23 апреля 2018 года скончался декан математико-механического факультета СПбГУ, заведующий кафедрой прикладной кибернетики СПбГУ, лауреат Государственной премии СССР, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Геннадий Алексеевич Леонов», — гласит сообщение.

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Геннадий Леонов возглавлял факультет петербургского вуза с 1988 года.

«Память о большом ученом, замечательном педагоге и человеке Геннадии Алексеевиче Леонове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, работал с ним, учился у него», — отметили в СПбГУ.

Леонов — автор и соавтор более 400 публикаций, 10 патентов. Он был обладателем множества наград, в том числе ордена Дружбы и ордена Почета.