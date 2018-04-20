Умер Владимир Ляхов

В возрасте 76 лет скончался советский космонавт Владимир Ляхов. Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов.

«Девятнадцатого апреля 2018 года на 77 году скоропостижно ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, Ляхов является представителем одного из первых поколений космонавтов СССР. Он совершил три космических полета продолжительностью более 333 суток, а также три выхода в открытый космос общей продолжительностью 7 часов 8 минут. Кроме того, он участвовал в экспедициях на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7».

Руководство Центра и его сотрудники, космонавты СССР и России выразили соболезнования родным и близким Ляхова.