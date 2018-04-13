У «Виагры» обнаружены противораковые свойства

Ученые обнаружили противораковые свойства у препарата силденафила, более известного как «Виагра». Об открытии они рассказали в журнале Cancer Prevention Research.

Препарат был разработан с целью улучшения кровотока в миокарде и лечения стенокардии и ишемической болезни сердца, однако в 1992 году в ходе клинических испытаний было выявлено, что влияние его на сердечный кровоток минимально. При этом он выраженно влиял на кровоток в области органов малого таза. После этого силденафил стал использоваться для лечения эректильной дисфункции.

Реклама

Изучая действие силденафила на мышах, ученые обнаружили, что небольшая ежедневная доза препарата вдвое снижает у грызунов риск развития рака кишечника. Это происходило за счет уменьшения количества полипов, которые способны перерождаться в опухоли.

Исследователи отмечают, что речь идет о животной модели и говорить о пользе Виагры для профилактики рака у людей пока рано, но следующим шагом будет аналогичное исследование на людях, подверженных повышенному риску развития рака кишечника. Если результаты подтвердятся, это станет серьезным шагом в профилактике рака — только в США от рака кишечника умирает около 50 тыс. человек в год.