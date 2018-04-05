Психологи: металлисты в пять раз чаще кончают жизнь самоубийством

Юные фанаты хэви-метала в пять раз больше сверстников склонны к самоубийствам или нанесению себе увечий, выяснили британские психологи. Также риск суицидального поведения повышен у готов и эмо. Данные были опубликованы в журнале British Journal of Clinical Psychology.

Исследователи провели мета-анализ 12 работ, посвященных связи между принадлежностью к субкультурам и склонностью к суициду или самоповреждению. Было установлено, что около 6% подростков пытались убить себя или занимались членовредительством, но среди представителей субкультур этот показатель возрастал до 24%. Наиболее уязвимыми группами оказались готы, эмо и поклонники тяжелой музыки — они совершали попытки самоубийства и занимались самоповреждением в пять раз чаще.

Как поясняют авторы работы, этому может быть несколько причин. Во-первых, молодежь, испытывающая трудности в жизни, в целом более склонна становиться частью субкультуры. Во-вторых, принадлежность к меньшинству сама по себе повышает риски подобного поведения. Однако данных, которые бы полностью объясняли бы этот риск, недостаточно, отмечают исследователи. Они предполагают, что специальные группы поддержки для готов, эмо и металлистов могли бы помочь справиться с проблемой.